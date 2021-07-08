Святослава Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей

Украинский артист Святослав Вакарчук отправился в тур с экс-участницей шоу "Голос страны", 23-летней Виталиной Мусиенко, сообщает УНИАН.

Так, они много времени проводят вместе, поэтому в СМИ просочилась информация об их возможном романе. По словам инсайдеров, пару даже "застукали" во время поцелуев и объятий. При этом ни Святослав, ни Виталина пока никак не прокомментировали эти слухи.

Напомним, месяц назад Святослав Вакарчук заявил, что разводится со своей супругой Лялей Фонаревой.