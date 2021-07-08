"Укрзализныця" разместила 5-летние евробонды на $300 млн

АО "Укзализныця" разместила 5-летние евробонды на $300 млн под 7,875% годовых, рассказал агентству источник в банковских кругах, сообщает Интерфакс-Украина.

Эмитентом выпуска выступает Rail Capital Markets plc.

Привлеченные средства "Укрзализныця" направит на обслуживание долговых обязательств компании и на погашение кредита АО "Сбербанк".

Также часть средств планируется направить на пополнение оборотного капитала "Укрзализныци".

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций "Укрзализныци" (УЗ) ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" и поместило его в список Rating Watch "Негативный".

В мае 2021 года "Укрзализныця" финализировала соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком и планирует постепенно снизить стоимость этого финансирования, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.