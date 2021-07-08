Перед матчами сборной на Евро-2020 украинцы "гуглили" валидол

Перед каждым матчем Евро-2020, в котором принимала участие сборная Украины, интерес украинцев к седативным препаратам, в частности, к "Корвалолу" и "Валидолу", возрастал, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные YouScan в социальных сетях.

Так, в июне всего было зафиксировано 8892 поиска успокоительных препаратов "Корвалол" и "Валидол", что вдвое больше, чем в мае. При этом в июне Google Trends зафиксировали пик упоминаний корвалола 29.06 в день матча между сборными Украины и Швеции.

Также в этот период выросло упоминание по темам «сердце» и «Валидол». Причиной этого является понятие «валидольный матч», популярное среди футбольных фанов. Оно означает напряженную, зрелищную игру с непредсказуемым результатом. Кроме этого, болельщики используют похожий термин — «валидольная победа».

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, в период матча с австрийцами спрос на Корвалол вырос на 32%.