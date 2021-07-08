Убийц президента Гаити поймали

Двоих членов группировки, участвовавшей в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, поймали полицейские. Еще шестерых задержали до того, а еще одна группа преступников окружена силовиками. Об этом заявил специальный представитель генерального секретаря ООН в стране, сообщает Лента.Ру.

Речь идет о крупной группе подозреваемых, находящихся в двух зданиях.

Группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 огнестрельных ранений. Первая леди Гаити Мартин Моиз также пострадала и была госпитализирована в критическом состоянии. В стране объявили военное положение.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых предположительно выдавали себя убийцы.