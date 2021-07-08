Разрушительный торнадо прошелся по базе подводных лодок ВМС США (фото)

На юго-востоке США разбушевался тропический шторм Эльза и пронесся сильный торнадо. В Джексонвилле (штат Флорида) вследствие непогоды погиб один человек, а на базе подводных лодок в штате Джорджия ранения получили 10 людей, сообщает Обозреватель.

Военный дает комментарий на фоне перевернутого фургона. Источник: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Непогода также ударила по Южной Каролине. Так, на острове Эдисто штормовой ветер повалил деревья, которые блокировали дороги, и спровоцировал аварию на линии электропередач. В результате район остался без света.

По состоянию на 8:00 четверга, 8 июля, в штате Южная Каролина более 18 000 домов и предприятий по прежнему были без электричества, а во Флориде – более 2400 потребителей.

Днем ранее, 7 июля, на фоне тропического шторма образовался торнадо, который накрыл палаточный лагерь на базе военно-морских подводных лодок Кингс-Бэй на юге Джорджии.

Там пострадали 10 человек, их госпитализировали в местные медицинские учреждения.

Повреждения также получили несколько транспортных средств, зданий и сооружений на паркинге для домов на колесах. Некоторые авто перевернуло на крышу.

На базе повалило деревья. Источник: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Представитель базы Скотт Бассетт уточнил, что угрозы для жизни пострадавших нет.

"Парк для автофургонов сильно пострадал. Трейлеры перевернуты, трейлеры в озере!" – сообщил очевидец, который снял последствия торнадо на видео.

Торнадо наделал беды. Источник: Скрин видео

Ветер сносил все на своем пути. Источник: Скрин видео

На Facebook-странице Кингс-Бэй отмечается, что военная техника на базе не пострадала. Представители базы также поблагодарили службы спасения за оперативность.

"Их быстрая реакция, безусловно, помогла" , – сказано в сообщении.

Некоторые вещи штормовой ветер занес в воду. Источник: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Последствия торнадо. Источник: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Торнадо накрыл базу подводных лодок ВМС США и городок домов на колесах возле нее. Источник: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Разрушения на базе. Источник: Facebook / Naval Submarine Base Kings Bay

Известно, что Эльза – пятый по счету атлантический шторм и первый ураган сезона 2021 года.