Гектар по 75 тыс. грн: эксперт назвал регионы с самой дорогой землей

Экономически обоснованная средняя стоимость с/х земель в Украине составляет 51,2 тыс. грн за гектар. Указанная сумма следует из средней арендной платы за землю, которая в прошлом году достигала 3425 грн за 1 гектар, сообщает UBR.

Также влияет ставка по долгосрочным кредитам в иностранной валюте – 6,7%.

При этом в зависимости от региона стоимость будет отличаться. В некоторых областях – в 2-2,5 раза. Самые высокие цены будут в Киевской области – от 26,5 тыс. грн до 74,6 тыс. грн за гектар, рассказала эксперт УКАБ по земельным вопросам Элина Юрченко.

Кроме того, максимальная цена коррелирует с высокими урожаями в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях. В прошлом году в этих регионах урожайность превышала 5 т с 1 га, а цена гектара буде достигать $2-2,5 тыс.

Одновременно самые низкие цены ожидаются в Запорожской, Волынской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях – чуть более $1 тыс., добавила Юрченко.

Также эксперты объясняют, что на формирование цены отдельного участка будет влиять нормативная денежная оценка, площадь, размещение, урожайность и арендная плата. Определить рыночную цену еще сложно, потому что на рынке еще недостаточно сделок.

Поэтому на данном этапе для определения экономически взвешенной стоимости учитывается уровень арендной платы как доход от размещенных инвестиций. Также принимается во внимание ставка по долгосрочным кредитам в иностранной валюте в качестве критерия оценки использования денежных средств.