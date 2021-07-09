"Дія" начала сотрудничать с отелями: заселение за одну минуту

В Украине теперь можно заселяться в отели с помощью мобильного приложения "Дія", сообщает Сегодня.

Вместе с "Дією" процесс check-in в отель занимает всего 1 минуту. Для этого нужно:

Открыть цифровой документ в "Дії".

Администратор считывает штрихкод.

Подтвердить запрос в приложения на передачу копии цифрового документа.

"Все больше партнеров присоединяются к "Дії" и это круто. Упрощаем жизни украинцев в различных сферах", – говорится в сообщении пресс-службы "Дії".

Сейчас воспользоваться "Дією" при заселении можно только в Gagarinn Hotel.