"Дія" начала сотрудничать с отелями: заселение за одну минуту
В Украине теперь можно заселяться в отели с помощью мобильного приложения "Дія", сообщает Сегодня.
Вместе с "Дією" процесс check-in в отель занимает всего 1 минуту. Для этого нужно:
- Открыть цифровой документ в "Дії".
- Администратор считывает штрихкод.
- Подтвердить запрос в приложения на передачу копии цифрового документа.
"Все больше партнеров присоединяются к "Дії" и это круто. Упрощаем жизни украинцев в различных сферах", – говорится в сообщении пресс-службы "Дії".
Сейчас воспользоваться "Дією" при заселении можно только в Gagarinn Hotel.