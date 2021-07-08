После вакцинации CoronaVac украинцы смогут посетить 10 стран

Граждане Украины, которые сделали прививку от коронавируса китайской вакциной CoronaVac (Sinovac) и имеют сертификат вакцинации международного образца, смогут посетить пока только 10 стран, сообщает Деловая столица.

"В какие страны ЕС можно улететь, если вы уже получили две дозы CoronaVac и есть международное свидетельство! Испания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Турция, Греция, Болгария, Португальский Мадейра" , — говорится в сообщении Telegram-канала медицинского сервиса Helsi.me.

Отмечается, что некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом необходимо проверить информацию на сайтах их посольств.

Кроме того, при въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке.

Список стран, в которых можно путешествовать с вакциной CoronaVac, постоянно расширяется.