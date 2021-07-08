Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором подчеркнул, что стратегическое партнерство между Украиной и Турцией динамично развивается и является примером настоящих дружеских отношений, что подкрепляется конкретными делами, сообщает УНИАН.
Так, Зеленский и Эрдоган обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере. Президент Украины отметил, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Была достигнута договоренность о совместной проработке возможных вариантов взаимодействия в этой области.
Кроме того, президенты отметили активизацию работы переговорной группы и констатировали необходимость финализации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.
Лидеры государств обменялись мнениями о важности углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
"Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией – важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате «Квадрига", – отметил президент Украины.
Глава государства поблагодарил Турцию за решительную поддержку Украины на пути к обретению полноправного членства в НАТО, в частности во время Брюссельского саммита Альянса.
"Особенно ценю это дружественное проявление в условиях агрессии РФ против Украины", – подчеркнул он.