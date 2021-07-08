Медики объяснили, как не перепутать лептоспироз и коронавирус

Сразу 13 случаев лептоспироза выявлено в Украине с начала 2021 года. Это опасное заболевание можно подхватить во время купания в зараженных водоемах, на рыбалке, сенокосе на увлажненных территориях, при уходе за больными и инфицированными животными, сообщает Страна.ua.

Летом, когда люди проводят больше времени у водоемов, заболеваемость лептоспирозом растет.

Бактерия, которая вызывает лептоспироз у людей, попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего - грызунов, также это может быть скот, собаки, дикие животные. От человека к человеку заболевание не передается.

В тело человека бактерия лептоспироза попадает через трещины, порезы или раны на коже или слизистые оболочки (глаза, нос, рот).

Лептоспироз бывает сложно диагностировать, ведь симптомы похожи на проявления других заболеваний - например, могут напоминать грипп или Covid-19. К тому же, иногда болезнь может иметь бессимптомное течение.

Симптомы лептоспироза:

высокая температура

головная боль

озноб

боль в мышцах

рвота и диарея

желтуха

покраснение глаз

высыпания

Человек может заболеть лептоспирозом в период от двух дней до четырех недель после заражения. Болезнь обычно начинается резко с лихорадки и других симптомов. Лептоспироз может перетекать из первой фазы с вышеупомянутыми симптомами ко второй - более тяжелой - которая может привести к поражению почек, печени или менингита. В случае несвоевременного обращения за медицинской помощью болезнь может привести к смерти.

Чтобы избежать лептоспироза:

избегайте потенциально зараженных водоемов и рыбалки в них

вакцинируйте домашних и сельскохозяйственных животных против лептоспироза

избегайте контактов с больными и инфицированными животными

уничтожайте грызунов в своих домах

При малейших симптомах заболевания и в случае контакта с потенциально зараженной водой следует обратиться к врачу. При подозрении на лептоспироз лечения необходимо начать как можно быстрее, ведь заболевание быстро прогрессирует. Несвоевременное обращение к врачу может стоить жизни.