В МИД назвали число заключенных в тайных тюрьмах ОРДЛО

На оккупированной территории Донбасса действует более 160 тайных тюрем, в которых содержатся свыше 3500 человек, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на онлайн заседании 47-й сессии Совета по правам человека ООН.

"К сожалению, РФ уже восьмой год подряд ежедневно осуществляет преступления против граждан Украины — прибегая к пыткам и психологическому давлению на незаконно задержанных как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации. Незаконная тюрьма "Изоляция" в оккупированном Донецк является ярким примером этих ужасов и отождествляет истинное лицо российского оккупанта" , — сказала она.

Джапарова отметила, что бывшие узники донецкой тайной тюрьмы "Изоляция", в частности журналист Станислав Асеев, рассказали о страшных пытках заключенных.

"По данным Генеральной прокуратуры, в оккупированных Донецке и Луганске более 160 подобных незаконных объектов и более 3500 граждан Украины, которые незаконно удерживаются в них" , — добавила она.

Замглавы МИД подчеркнула, что необходимо добиться от России закрытия тайных тюрем в ОРДЛО и доступа представителей международных гуманитарных организаций к местам лишения свободы, а также обеспечения полноценного конфиденциального общения со всеми задержанными на оккупированных территориях.