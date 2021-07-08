В Кувейте зарегистрировали температуру +70 градусов

Страны Аравийского полуострова накрыло аномальной жарой. За последнюю неделю в этом регионе зафиксировали несколько температурных рекордов. Так, в Кувейте всю неделю столбики термометров не падают ниже +50 С, а во вторник, 6 июля температура там поднялась до немыслимых +73 градуса, сообщает Страна.ua.

В социальных сетях появился ролик, сделанный жителями Кувейта. На нем видно, как из-за сильной жары плавятся автомобили и другие пластиковые и металлические предметы, находящиеся под прямым солнцем.

Кроме того мужчина с электронным термометром измерил температуру в тени и под открытым солнцем. Прибор показал +54 и +72 градуса, соответственно.

Также специалисты метеорологического департамента Кувейта заявили, что в последние дни июня в населенном пункте Эль-Джахра температура достигла +53 градусов, а в Аль-Нувайсибе она поднялась до +52 градусов.

В департаменте также предупредили, что до конца недели сохранится знойная температура и столбики термометров достигнут +50 градусов. Отмечается, что аномальное потепление в регионе распространяется с начала июня и, ориентировочно, закончится в первых числах сентября.

Издание Gulf News сообщает, что на фоне повышения температуры в некоторых крупных городах жители остались без электроэнергии, так как энергетическая система страны не справляется. Власти обратились к населению с призывом сократить потребление энергии и заменить старые кондиционеры, так как они оказывают сильную нагрузку на сеть.

В Украине синоптики прогнозируют﻿ усиление жары в пятницу, 9 июля. Ночи обещают пока прохладные.