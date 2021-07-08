Суд над Медведчуком: решение объявят в пятницу

Печерский районный суд Киева сегодня не принял решение о продлении меры пресечения подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку. Судья Сергей Вовк ушел в совещательную комнату и объявил перерыв до завтра, сообщает РБК-Украина.

Как объявил судья Печерского райсуда, решение о продлении меры пресечения Медведчуку объявят ориентировочно в 8:30 утра.

Сторона обвинения просит суд продлить меру пресечения Медведчуку еще на два месяца. Сейчас подозреваемый в государственной измене нардеп находится под домашним арестом.

Защита нардепа выступает против ходатайства прокуратуры, а также адвокаты заявляли отвод судье Вовку, но безрезультатно. Сегодняшнее заседание суда длилось более 12 часов.

Напомним, накануне суд продлил сроки расследования по делу Медведчука.

Автор: Дмитрий Левицкий