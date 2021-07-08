США начнут эвакуацию афганцев, помогавших американским военным

США начнут эвакуацию афганцев, помогавших американским военным

Американские власти начнут эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку силам США. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной выводу американских войск из Афганистана, сообщает ТАСС.

"В этом месяце мы начнем авиационные рейсы с целью переселения решивших покинуть свою страну афганцев, подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы [США], а также их семей", - заявил американский лидер.
"Наш сигнал для этих лиц ясен: у вас есть дом в США, если вы примете такое решение. И мы будем поддерживать вас точно так же, как вы поддерживали нас", - отметил Байден.

По его словам, Соединенные Штаты намерены гарантировать, что

"забирают афганских граждан, которые работали бок о бок с американскими силами, в том числе как переводчики". "Нам более не потребуются их услуги, поскольку наших войск там [в Афганистане] больше не будет", - констатировал глава американской администрации.
"Но они [эти афганцы] играли жизненно важную роль в наших усилиях, и их семьи тоже подвергались опасности. Мы уже кардинально ускорили процедуру и сроки обработки их заявлений на получение специальных иммиграционных виз, чтобы перевезти их в США", - сказал Байден.

Согласно изложенной им информации, за время его пребывания у власти, то есть с января нынешнего года, американские власти одобрили 2,5 тыс. таких заявок. Однако, "менее половины" таких афганских граждан решили воспользоваться возможностью перебраться на постоянное жительство в США, уточнил президент.

По данным американских СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Американские правозащитники и законодатели призывают администрацию Байдена отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. Как отмечала ранее The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что эти люди не будут депортированы на родину, если им будет отказано.

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