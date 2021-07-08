Получение международное свидетельство о вакцинации: пошаговая инструкция

Все граждане Украины, кто получил две дозы сертифицированной в стране вакцины от коронавируса, могут оформить международное свидетельство о вакцинации от COVID-19, сообщает Страна.ua.

Для получения документа нужно:

прийти к своему семейному врачу, с которым подписана декларация;

с собой следует взять загранпаспорт для заполнения свидетельства на английском языке;

на приеме врач распечатает сертификат, отдаст его с печатью учреждения и собственной подписью возле отметки о каждой из вакцинаций.

При вакцинации второй дозой в медицинском учреждении сертификат можно получить сразу после прививки.

Канал напомнил, что в Украине сертифицированы следующие вакцины: CoronaVac, все разновидности AstraZeneca и Comirnaty от Pfizer.

Записаться на прием к врачу для получения свидетельства можно на сайте helsi.me либо через приложения Google Play или App Store.