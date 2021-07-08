Разумков "пофестивалил" на Atlas Weekend: фото спикера с семьей

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посетил известный украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который 5-11 июля проходит в Киеве. На ВДНХ политик пришел вместе с семьей, сообщает Обозреватель.

Фотографии Разумкова в четверг, 8 июля, опубликовали на странице фестиваля в социальной сети Facebook. На снимках Разумков запечатлен вместе со своей женой Юлией Чайкой (дочка экс-мэра Николаева Владимира Чайки) и старшим сыном Александром. Как известно, у нардепа-"слуги" есть еще один сын – Алексей.

"Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады, тоже присоединился к отдыху на Atlas Weekend Friends Edition" , – написали организаторы фестиваля.

Разумков с сыном Александром. Источник: Facebook / Atlas Weekend

Как говорится в сообщении, глава парламента также пообщался с основателем Atlas Weekend Дмитрием Сидоренко.

Судя по обнародованным фотографиям, спикер ВР посетил несколько локаций ВДНХ, послушал и поаплодировал исполнителям и что-то купил на фудкорте.

"Слуга народа" на ВДНХ. Источник: Facebook / Atlas Weekend

Политик пообщался с основателем фестиваля. Источник: Facebook / Atlas Weekend

Глава ВР пришел на Atlas с семьей. Источник: Facebook / Atlas Weekend

Разумков с женой Юлией и сыном. Источник: Facebook / Atlas Weekend

Организаторы показали фото политика. Источник: Facebook / Atlas Weekend

Глава РВ и его старший сын. Источник: Facebook / Atlas Weekend

Facebook / Atlas Weekend. Источник: Facebook / Atlas Weekend

Facebook / Atlas Weekend. Источник: Facebook / Atlas Weekend

Скриншот сообщения. Источник:

Какие исполнители должны выступить на Atlas Weekend-2021 – читайте тут.