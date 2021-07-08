ВР "порадует" украинцев подорожанием мобильной связи

Вопреки обещаниям не поднимать связистам налоги, депутаты хотят брать больше денег с мобильных операторов за то, что те пользуются радиочастотами страны. Соответствующий законопроект парламент уже принял в первом чтении, сообщает Сегодня.

Законопроект №5600 предлагает поднять налоги едва ли не для всех сфер экономики. Изменения коснутся и мобильных операторов: рента на радиочастоты для них может подорожать на 5%. Каждая компания, продавшая нам сим-карту, уже считает убытки.

"Для нашей компании дополнительная налоговая нагрузка составит почти 40 млн гривен в течение года, и соответственно эти средства были бы перенаправлении как раз на развертывание сети. Можно поставить, например, 40 базовых станций – это покрыть значительный кусок дороги, это покрыть не одно село! Это несколько сел, где значительная территория Украины" , – говорит директор по корпоративному управлению и контролю телекоммуникационной компании Ольга Дейнега.

Как говорят эксперты, теперь тотальная цифровизация страны, которой так гордятся, под угрозой.

"Это в первую очередь повлияет на уровень инвестиций в такие проекты, которые увеличивают развитие инфраструктуры, и во-вторых может подорожать телефонная связь" , – считает президент европейской ассоциации программных инженеров Владислав Савченко.

В Раде мнения разделились. В разных комитетах парламента по-разному смотрят на проблему.

"Операторы будут вынуждены уменьшить именно вложения денег в развитие этой цифровой инфраструктуры. Бизнес никогда не придет в город, где нет цифровизации, где нет цифровой инфраструктуры" , – жалуется заместитель председателя комитета Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

В налоговом комитете говорят, что ренту на радиочастоты не повышают, а индексируют! Дороже станет, но никто меморандум вроде не нарушает.

"Государство обещало, что политика будет стабильной и предсказуемой. Если мы говорим об индексации ставок в зависимости лишь от инфляции, я ни не вижу здесь никакой непоследовательности" , – объяснил председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Сейчас в парламентском комитете ждут предложений – что необходимо изменить в следующий четверг. По словам экспертов, голосовать во втором чтении депутаты будут осенью, а бизнес уже считает насколько придется переписать ценники на свои услуги и свой товар, чтобы работать без убытков.