В киевское "Динамо" переходит нападающий ЦСКА

Киевское "Динамо" с большой вероятностью отправится на вторые сборы с новым нападающим, сообщает Обозреватель.

Как пишет в Twitter﻿ журналист Игорь Бурбас, речь идет о белорусском футболисте московского ЦСКА Илье Шкурине.

С 21-летним форвардом планируется заключить арендный договор с правом выкупа.

Игорь Бурбас анонсировал подписание в Динамо. Источник: Twitter журналиста

Шкурин в августе 2020 года стал героем новостных лент, отказавшись возвращаться в Беларусь пока у власти находится Александр Лукашенко.

Илья Шкурин. Источник: Wikipedia

За это Шкурина исключили из состава молодежной и основной сборной страны на 2021 год и лишили льготы по отсрочке воинской службы.

Илья Шкурин. Источник: championat.com

Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, подтвердил эту информацию.

"Илья Шкурин полетит на сборы с "Динамо". Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа" , – сказал Запорожану в интервью sport24.

В пятницу игрок пройдет медобследование перед переходом в "Динамо".

Отметим, что Шкурин за 750 тысяч евро перешел из "Витебска" в ЦСКА в январе 2020 года. За это время в Российской премьер-лиге принял участие в 13 матчах, где забил 3 гола.