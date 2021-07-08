Вице-спикер Госдумы призвал вешать на фонарях "кучку негодяев"

Вице-спикер Государственной Думы России, который возглавляет делегацию страну-агрессора в Парламентской ассамблее Совета Европы, считает, что "кучку людей, захвативших власть (в Украине), нужно повесить на фонарях". Также он назвал нашу страну "частью РФ", сообщает Обозреватель.

Такое заявление Петр Толстой сделал в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1". На него в Twitter обратил внимание журналист, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассе Денис Казанский.

"На самом деле мы один народ, как сказал президент. Проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там захватили власть. Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина – это, безусловно, часть нашей великой России" , – сказал Толстой.

Казанский прокомментировал его выступление так: "А потом они удивляются, почему же в Украине их так не любят".