Евро-2020: в сети высмеяли победу Англии
Скандальная победа сборной Англии в полуфинале чемпионата Европы по футболу-2020 вызвала бурное обсуждение в интернете. Фанаты со всего мира обвинили англичан в симуляции и посчитали пенальти несправедливым, сообщает Обозреватель.
Пользователи Twitter выплеснули все эмоции в виде мемов, подвергнув английских футболистов жесткому стебу.
В первую очередь досталось лидерам команды "трех львов": Рахиму Стерлингу и Гарри Кейну. Юзеры их изобразили с масками на лице, намекая на нырок в датской штрафной, который и привел к 11-метровому удару.
Кроме того болельщики постят фотографии королевы Елизаветы II в VAR комнате, объясняя, почему рефери, отвечающий за видеоповторы, не увидел симуляцию у Рахима.
Стерлинг, безусловно, стал главным героем фотожаб. Его сравнивают с пловцами, отправляют нырять с вышки и рисуют тепловую карту в виде участника заплыва.