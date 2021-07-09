Евро-2020: в сети высмеяли победу Англии

Скандальная победа сборной Англии в полуфинале чемпионата Европы по футболу-2020 вызвала бурное обсуждение в интернете. Фанаты со всего мира обвинили англичан в симуляции и посчитали пенальти несправедливым, сообщает Обозреватель.

Пользователи Twitter выплеснули все эмоции в виде мемов, подвергнув английских футболистов жесткому стебу.

В первую очередь досталось лидерам команды "трех львов": Рахиму Стерлингу и Гарри Кейну. Юзеры их изобразили с масками на лице, намекая на нырок в датской штрафной, который и привел к 11-метровому удару.

Кейн и Стерлинг в масках. Источник: Twitter/iAminification

Кроме того болельщики постят фотографии королевы Елизаветы II в VAR комнате, объясняя, почему рефери, отвечающий за видеоповторы, не увидел симуляцию у Рахима.

"Вот почему назначили пенальти на Стерлинге". Источник: Twitter/excelwizzy33

"Королева в VAR-комнате". Источник: Twitter/Akkiakki1137

"Истинная причина, почему Англия победила". Источник: Twitter/FootyHumour

Стерлинг, безусловно, стал главным героем фотожаб. Его сравнивают с пловцами, отправляют нырять с вышки и рисуют тепловую карту в виде участника заплыва.

"Тепловая карта Стерлинга". Источник: Twitter/Maxmorros

"Великолепный нырок от Стерлинга, молодец!". Источник: Twitter/melisa_hu

"Стерлинг должен выступать за сборную Англии по плаванию на Олимпиаде". Источник: Twitter/mishkaplease/status/1412884825069998081

"Нырок Стерлинга сравнили с Лоис из "Гриффинов". Источник: Twitter/SeulJsuis

Нырок – "умно" для Англии и не очень – для остальных (намек на Салаха, которого в АПЛ чаще всего винят в беспричинных падениях в штрафной). Источник: Twitter/PoeticFootball1

"Стерлинг получает Оскара, как лучший актер". Источник: Twitter/Vilsgaard__