Солисты ансамбля ВСУ покинули украинское шоу из-за Меладзе

Солисты Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Алексей Шпортько и его жена Анастасия Шпортько решили покинуть телешоу "Поют все", которое выходит на ТРК "Украина". Такое решение супруги приняли из-за участия в украинском теле-проекте российского певца Валерия Меладзе, сообщает Обозреватель.

О своем с женой уходе из популярного шоу Алексей Шпортько сообщил в Facebook. По словам певца, во время войны с Россией аморально приглашать в Украину "предателей и поклонников кровавого российского рубля".