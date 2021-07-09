Солисты ансамбля ВСУ покинули украинское шоу из-за Меладзе
Солисты Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Алексей Шпортько и его жена Анастасия Шпортько решили покинуть телешоу "Поют все", которое выходит на ТРК "Украина". Такое решение супруги приняли из-за участия в украинском теле-проекте российского певца Валерия Меладзе, сообщает Обозреватель.
О своем с женой уходе из популярного шоу Алексей Шпортько сообщил в Facebook. По словам певца, во время войны с Россией аморально приглашать в Украину "предателей и поклонников кровавого российского рубля".
"После появления в проекте на телеканале Украина "Поют все" господина Меладзе, который не знает ответа на вопрос "Чей Крым", мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля. Больно, что во время войны с РФ таких лиц вообще пускают в Украину", — написал солист ансамбля Минобороны.