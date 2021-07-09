Малюська "купался" в костюме на конференции в Литве

Глава Минюста Украины Денис Малюська рассказывая о международной конференции, посвященной реформам в стране, опубликовал странное фото – как он в деловом костюме забирается в воду по лестнице. Такой снимок министр сделал на Ukraine Reform Conference в Вильнюсе (Литва), сообщает Обозреватель.

О результатах поездки Малюська отчитался на своей странице в Facebook в четверг, 8 июля, вскоре после возвращения в Украину. Отметим, что Ukraine Reform Conference – ежегодное событие. В этом году конференция тала четвертой по счету.

Малюська рассказал, что у него масса впечатлений от события.

"Во-первых, к Украине приковано мега внимание. Такого количества топ-чиновников разных стран мира одновременно удается увидеть не так часто" , – отметил глава Министерства юстиции.

Во-вторых, как сказал он, партнеры хорошо понимают, что происходит в стране.

"В-третьих, фокус дискуссий почти всегда (по крайней мере в течение первого дня) сводился к rule of law и судебной реформе" , – добавил министр.

Малюська показал "купание" в костюме в Вильнюсе. Источник: Facebook / Денис Малюська

Малюська также указал, что Вильнюс – просто прекрасный город. Особенно ему понравились новые районы.

Свой пост он сопроводил фото "купания", снимками города, а также несколькими "стандартными" фотографиями, которые приводят чиновники с различных встреч.

Министр показал, как выглядит город. Источник: Facebook / Денис Малюська

Конференция состоялась в столице Литвы. Источник: Facebook / Денис Малюська

Встреча политиков. Источник: Facebook / Денис Малюська

Глава Минюста. Источник: Facebook / Денис Малюська

Чиновник фотографировался с участниками конференции. Источник: Facebook / Денис Малюська

Ukraine Reform Conference. Источник: Facebook / Денис Малюська

Пост министра в соцсети. Источник: Скриншот

В сети отреагировали на необычный снимок. Источник: Скриншот

Пользователи вспомнили мем. Источник: Скриншот

Реакция подписчиков. Источник: Скриншот

Отметим:

министр не впервые подобным образом "эпатирует" публику. К примеру, 30 декабря он показал фото в костюме Деда Мороза, рассказав при этом, как за 2020 год в Украине реформировали тюрьмы.