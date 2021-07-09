В Китае будут блокировать несовершеннолетних геймеров

Китайский игровой гигант Tencent разработал систему распознавания лиц для отслеживания и контроля подростков, играющих по ночам в сети. Программа получила название "Полуночный патруль", сообщает Обозреватель.

В КНР решили бороться с излишней увлеченностью подростков компьютерными играми, рассказал Gizmodo﻿. В первую очередь ограничения коснуться тех, кто привык играть по ночам.

В 2019 году Китай принял закон, который направлен на борьбу с "нездоровым увлечением несовершеннолетних онлайн-играми". Он подразумевает запрет на игры с 22:00 до 8:00, а также ограничение игрового времени до 90 минут в день. Кроме того, китайское правительство обязало всех геймеров, независимо от возраста, регистрироваться в играх под реальными именами.

Однако власти решили ужесточить правила и обратились с просьбой к разработчикам компьютерных игр – ограничить доступ к ним подростков.

Сообщается, что созданный Tencent "Полуночный патруль" будет сканировать лица игроков и сопоставлять их с данными из центральной системы общественной безопасности Китая. Пользователи, которые откажутся от проверки или будут отмечены как несовершеннолетние, не смогут получить доступ к играм с 22:00 до 8:00.

Первоначально Tencent запустит систему в 60 играх, включая многопользовательскую стратегию Honor of Kings и Game for Peace - аналог PUBG в Китае. В будущем технология заработает в их большем количестве.

Китай считается одним из крупнейших игровых рынков в мире. По предварительным оценкам, к 2025 году в стране будет 781 млн активных геймеров, а доход от игрового бизнеса составит $55 млрд.