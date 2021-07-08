В пансионате Днепра пьяная медсестра избила инвалида

В Днепре возник скандал в гериатрическом пансионате для людей с инвалидностью. В сети появилось видео, где медсестра под влиянием алкогольных напитков бьет одного из жителей, сообщает Факты.ICTV.

Руководство заведения инцидент не скрывает, однако уверяет — на видео, хотя и недопустимый, но обычный бытовой конфликт. Очевидцы драки рассказывают, что медсестра и пациент — в отношениях, а поссорились, потому что оба выпили лишнего.

Постояльцы также признаются, что после обнародования видео переживают за свои жизни. Говорят, медсестра — не единственная, кто позволяет себе недопустимое поведение.

"Например, могут раздать еду в нетрезвом состоянии, вылить нечаянно горячий борщ. Тарелки летают — это все их вина, они себя не контролируют" , — рассказывает жительница пансионата Наталья.

Также ходят слухи, что работники заведения могут забирать у пациентов деньги, а за неповиновение угрожают психушкой.

"Как бы мы не обращались в администрацию по поводу еды и медобслуживание — нас игнорируют. И, как правило, еда протухлая. Та же рыба, колбаса — слышно, что оно испорчено".

Слова жителей подтверждают и волонтеры. Говорят, к ним люди вынуждены обращаться за элементарным, хотя за проживание здесь каждый постоялец отдает заведению аж 75% пенсии.

"Было отравление, отравился не один человек, мне позвонили и попросили приобрести уголь. Я говорю, обратитесь в медпункт, на что ответили, что угля там нет … На что идет те 75%?" , — делится местный волонтер Светлана.

Зато у руководства — свои аргументы. Мол, постояльцы преувеличивают проблему, ведь им просто не хватает внимания, поскольку в заведении не хватает персонала.

Полиция уже начала проверку пансионата. Расследовать будут не только инцидент с медсестрой в нетрезвом состоянии.