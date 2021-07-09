Свитолина снялась в купальнике, вызвав зависть Никитюк

Прославленная украинская теннисистка Элина Свитолина решила свой отпуск провести на Лазурном побережье, сообщает Обозреватель.

Первая ракетка нашей страны выложила фотографию с пляжа Монако, вызвав многочисленные отзывы в Instagram﻿.

В кадре загорелая и счастливая Элина облаченная в цельный купальник нежится под южным солнцем.

Элина Свитолина в купальнике. Источник: Instagram Элины Свитолиной

Первой в комментарии пришла известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая призналась, что завидует спортсменке. Кроме того под фото отметился и возлюбленный Свитолиной – Гаэль Монфис. Француз оставил послание в виде смайликов.

Комментарии под фото. Источник: Instagram Элины Свитолиной

Также у себя в сторис Свитолина показала район, в котором живет в Монако и вид из окна.

Цветы в Монако. Источник: Instagram Элины Свитолиной