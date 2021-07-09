СНБО создает "черный список" сайтов

Совет нацбезопасности и обороны решил создать реестр запрещенных сайтов, проинформировал в четверг, 8 июля, член Интернет-ассоциации Украины и член уже созданной рабочей группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев в Facebook, сообщает Корреспондент.

"Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов - того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине" , - говорится в сообщении.

Как информировал портал dev.ua со ссылкой на Тульева, речь идет о создании технической части - списка с названиями сайтов, которые подпадают под блокировку.

Отмечается, что реестр создается по инициативе крупных операторов, которым важно понимать, какие сайты подлежат блокировке, а какие - нет. Предварительно, СНБО готовит перечень из 400 сайтов.