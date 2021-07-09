На американских военных протестируют "таблетки от старения"

В 2022 году военнослужащие США будут испытывать на себе таблетку, способную нейтрализовать некоторые естественно регрессивные последствия старения. Препарат призван повысить боевую готовность войск, сообщает Обозреватель.

Эксперимент стал частью правительственной программы, передает Express. Командование специальных операций США (USSOCOM) уже подтвердило, что будет отвечать за такие исследования.

"Мы завершили доклинические исследования безопасности и дозирования в ожидании последующих тестов производительности в 2022 финансовом году" , – добавил командующий ВМС Тим Хокинс.

По его словам, капсула таблетки содержит "небольшую молекулу, пригодную для человека". Препарат будет иметь нутрицевтическую форму как для гражданского населения, так и для военнослужащих.

"Эти усилия не направлены на создание физических качеств, которые еще не существуют естественным образом. А речь идет о повышении боевой готовности наших сил за счет улучшения характеристик, которые обычно снижаются с возрастом" , – добавил Хокинс.

Таблетками хотят повысить боевую готовность военных

Разработчики сотрудничают в этом вопросе с ведущими отраслевыми партнерами и клиническими исследовательскими институтами. Специалисты пытаются создать нутрицевтики в форме таблеток, чьи преимущества могут включать повышение производительности человека (высокая выносливость и более быстрое восстановление после травм).

Для проведения испытаний в USSOCOM объединили усилия с частной биотехнологической лабораторией MetroBiotech. Отмечается, что в этом лекарстве нутрицевтическая форма похожа на "пищевую добавку". Его можно принимать в виде витаминных таблеток или протеинового порошка.