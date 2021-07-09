Зеленский назначил генералами "шишек" киевской и львовской полиции

Президент Владимир Зеленский присвоил специальное звание генерала полиции третьего ранга заместителю главы Национальной полиции Василию Тетере, начальнику Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслану Марчуку и руководителям главных управлений полиции в Киевской и Львовской областях, сообщает Зеркало недели.

Соответствующий указ №279/2021 от 8 июля опубликован на сайте главы государства. Согласно документу, специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено полковникам полиции - заместителю председателя Нацполиции Василию Тетере; начальнику Департамента стратегических расследований (межрегиональный территориальный орган) НП Руслану Марчуку; начальнику ГУ НП в Киевской области Андрею Небытову и ГУ НП во Львовской области Александру Шляховскому.

Шляховский в феврале 2021 возглавил главное управление Нацполиции Львовщины. До назначения он занимал аналогичную должность в Закарпатье.