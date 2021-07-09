Известный финансист вынес неутешительный приговор биткоину

Генеральный директор лондонской компании ADVFN, которая предоставляет информацию о финансовых рынках, Клем Чемберс спрогнозировал, что курс биткоина упадет с 32,4 до 10 тыс. долларов за монету. А тем, кто уже купил криптовалюту, получить прибыль будет крайне сложно, сообщает Обозреватель.

Как рассказал гендиректор в интервью Stansberry Research, во время пиковых снижений биткоин может дойти даже до 7 тыс. долларов. По его словам, "криптозима" уже наступила.

"На рынке будет огромная волатильность. Трейдеры должны быть до зубов вооружены инструментами, чтобы справиться с этим безумием, но для инвестора это игра в ожидание. Инвестору нет абсолютно никакой необходимости повторно входить на рынок, пока шум и волатильность не утихнут" , – говорит Чемберс.

Глава ADVFN отметил, что движение активов обусловлены техническими причинами, а не заявлениями Илона Маска или запретами в Китае.