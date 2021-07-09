Убийство президента Гаити: власти задержали двух американцев

Власти Гаити, по предварительным данным, задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиза, сообщает Зеркало недели.

По информации Associated Press, ссылаясь на официальных лиц в Гаити, речь идет об американцах гаитянского происхождения, причем один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.

При этом другие американские СМИ сообщают только об одном задержанном американце, а представитель госдепа Нед Прайс на брифинге ранее заявил, что видел публикации на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.

Также 8 июля поступали сообщения о четырех убитых участников убийства, а также о том, что еще одна группа подозреваемых окружена полицией.