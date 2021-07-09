На Херсонщине открыли крупнейший ракетный полигон

После потери в 2014 году в результате оккупации Крыма испытательной площадки "Чауда", Генштаб ВСУ с 2018 года начал поиски нового полигона для испытаний противокорабельных комплексов «Нептун» или реактивной системы залпового огня «Ольха», сообщает Зеркало недели.

По данным Генштаба ВСУ Новый полигон «Ягорлык» на Херсонщине площадью около 3,7 тыс заработал на полную мощность.

На полигоне оборудован пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения и т.п. Для обучения созданы классы, оснащенные мультимедийными средствами. Также работают солнечная электростанция и артезианская скважина.