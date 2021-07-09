На Херсонщине открыли новый ракетный полигон

После потери в 2014 году в результате оккупации Крыма испытательной площадки "Чауда", Генштаб ВСУ с 2018 года начал поиски нового полигона для испытаний противокорабельных комплексов «Нептун» или реактивной системы залпового огня «Ольха», сообщает Зеркало недели.

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По данным Генштаба ВСУ Новый полигон «Ягорлык» на Херсонщине площадью около 3,7 тыс заработал на полную мощность.

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На полигоне оборудован пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения и т.п. Для обучения созданы классы, оснащенные мультимедийными средствами. Также работают солнечная электростанция и артезианская скважина.

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"Полигон полностью автономный, технологический и экологический. Сейчас он в полном объеме обеспечивает проведение испытаний. Вскоре здесь пройдут стрельбы артиллерийской системы «Богдан» на дальности до 40 км. Позже - испытательные пуски ракетных систем после ремонта и модернизации", - рассказал генерал-лейтенант Родион Тимошенко.

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