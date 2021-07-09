Новинский передумал покупать телеканал Мураева
Внефракционый народный депутат Вадим Новинский заявил о прекращении переговоров с экс-депутатом Евгением Мураевым относительно покупки его телеканала «Наш». А также заверил, что не планирует покупать какое-либо другое средство массовой информации, сообщает Зеркало недели.
В пресс-службе депутата сообщили, что переговоры остановлены, и представители Smart Holding Новинского вышли из переговорного процесса.
«Мы вели переговоры и открыто заявляли об этом... Однако мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым... Мы публично сообщаем о прекращении переговоров», - сказано в заявлении Новинского, опубликованном на его странице в Facebook.