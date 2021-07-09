Как менялся Филипп Киркоров: фото звезды на протяжении карьеры

Российский певец Филипп Киркоров часто попадает в громкие скандалы, о которых вспоминают потом еще очень долго. Он известен не только своими композициями, но и яркими нарядами на выступлениях и в повседневной жизни, сообщает Обозреватель.

Фото как артист менялся на протяжении своей творческой карьеры и самые интересные факты из жизни исполнителя смотрите далее в материале.

  • В детстве Киркоров был очень озорным ребенком. Любил походы в цирк, активно увлекался фокусами и на один из дней рождения попросил у родителей цирковой реквизит.
  • Знаменитость обожает собак, в юном возрасте его лучшим другом был черный пудель Степа.
Филипп Киркоров в детстве
Филипп Киркоров в детстве
Филипп Киркоров в юности
Филипп Киркоров в юности
  • В юном возрасте Киркоров переносит тяжелое заболевание, и родители отвезли его к болгарской ясновидящей Ванге, которая уже тогда увидела в нем большой потенциал и напророчила звездное будущее.
  • Творческая деятельность Киркорова началась в 1985 году, когда на съемках телепередачи "Шире круг" певец исполнил песню на родном языке.
Как раньше выглядел Филипп Киркоров
Как раньше выглядел Филипп Киркоров
Российский певец Филипп Киркоров
Российский певец Филипп Киркоров
  • С 1992 года начался взлет популярности исполнителя. Его шоу признавали "Лучшими шоу года", а песни занимали первые места хит-парадов.
  • Киркоров активно занимается спортом, что позволяет ему сохранять хорошую форму, а также много времени посвящает чтению.
  • Киркоров очень боится летать на самолетах, поэтому большинство его поездок проходят на частном поезде.
Как сейчас выглядит Филипп Киркоров
Как сейчас выглядит Филипп Киркоров. Источник: instagram.com/fkirkorov
Филипп Киркоров в наши дни
Филипп Киркоров в наши дни. Источник: instagram.com/fkirkorov
Филипп Киркоров – известный российский исполнитель
Филипп Киркоров – известный российский исполнитель. Источник: instagram.com/fkirkorov
Сейчас Филипп Киркоров живет и выступает в России
Источник: instagram.com/fkirkorov

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