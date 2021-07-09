Pfizer намерены получить разрешение на укол третьей дозой

Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие недели предоставить регуляторам США и Евросоюза данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы своей вакцины против COVID-19, сообщает Новое время.

«Мы получили обнадеживающую информацию о продолжающемся испытании бустерной (третьей) дозы действующей вакцины BNT162b2» , — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте BioNTech.

Как отмечается, предварительная информация показывает, что бустерная доза в случае ее применения через шесть месяцев после второй дозы вызывает иммунный ответ с титрами антител, которые в 5−10 раз выше, чем после двух доз. Эти показатели касаются «дикого» вируса и его штамма Бета

Уточняется также, что компании в скором времени планируют опубликовать более точную информацию, а также намерены предоставить данные в американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA), Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и другие регулирующие органы в ближайшие недели.

По мнению компаний, бустерная доза имеет потенциал сохранять высокий уровень эффективности против всех вариантов коронавируса, включая штамм Дельта.

Тем не менее производители разрабатывают модернизированную версию вакцины против этого штамма. Первая партия этого препарата уже готова, начало клинических испытаний ожидается в сентябре.