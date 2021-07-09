Три простых и быстрых рецепта из кабачков

Продолжается сезон кабачков. Это вкусный и диетический продукт, из которого можно приготовить много простых и вкусных блюд, сообщает Страна.ua.

Читайте три несложных пошаговых рецепта.

1. Запеченные кабачки в панировке

Для этого рецепта понадобятся молодые кабачки, панировочные сухари, специи, тертый сыр, чеснок.

1. Нарежьте кабачки, смажьте их растительным маслом.

2. Добавьте в панировочные сухари сухие специи, например, базилик и орегано, тертый сыр и измельченный чеснок.

3. Обваляйте смазанные маслом кабачки в панировочной смеси и выложите на противень, застеленный пергаментом для запекания.

4. Запекайте минут 15-до до золотистого, но не темного цвета.

5. Достаньте и подавайте с соусом. Для соуса смешайте сметану, измельченную петрушку и чеснок по вкусу.

2. Наггетсы из кабачков

Для этого блюда вам понадобятся кабачки, яйца, панировочные сухари, тертый сыр, специи, мука.

1. Нарежьте кабачки брусочками, напоминающими по форме наггетсы. Посолите их, хорошо перетерев с солью. Оставьте их на10-15 минут.

2. Смешайте панировку, сухой чеснок и паприку. Добавьте в сухую смесь тертый сыр.

3. Достаньте замаринованные в соли кабачки. Переложите в пакет. Добавьте туда несколько ложек муки и хорошенько обваляйте кабачки мукой в пакете.

4. Взболтайте 1-2 яйца.

5. Окунайте поочередно каждый кусочек сначала в яйцо, потом в панировку. Перекладывайте их на противень, устланный пергаментом.

6. Поставьте их в хорошо разогретую духовку. Это важно, чтобы схватилась корочка.

7. Подавайте со сметанным соусом (сметана+укроп+чеснок).

Запеканка из кабачков на сковороде

Для этого блюда понадобятся кабачки, яйца, помидоры, тертый сыр, чеснок, специи.

1. Нарежьте кабачки четверть кольцами.

2. Подготовьте заливку: 2 яйца+2 ст ложки сметаны+1 измельченный зубок чеснока+щепотка черного молотого перца+0,5 ст.л сухого орегано+соль.

3. Разогрейте сковороду и обжаривайте на ней кабачки с двух сторон. Важно разогреть сковороду и переворачивать кружочки.

4. В готовые кабачки вылейте заливку и накройте сковороду крышкой.

5. Нарежьте помидоры кружочками и выложите их на кабачки. Закройте крышкой.

6. Натрите сыр. Отправьте его сверху на помидоры. Накройте крышкой сковороду, чтобы сыр расплавился. Через пару минут запеканка готова.