Курс валют НБУ на 9 июля

Курс валют НБУ на 9 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 9 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 8 июля, упал на 1 коп до 27.29 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 32.32 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 4 коп до 3.63 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.53 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 29.79 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.10 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.286200 --0.013
EUR Евро 32.319100 +0.028
RUB Рубль 0.363310 --0.004
GBP Фунт стерлингов 37.533500 --0.239
CHF Швейцарский франк 29.793300 +0.212
PLN Польский злотый 7.100800 --0.043

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