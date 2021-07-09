Курс валют НБУ на 9 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 9 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 8 июля, упал на 1 коп до 27.29 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 32.32 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 4 коп до 3.63 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.53 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 29.79 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.10 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.286200
|EUR
|Евро
|32.319100
|RUB
|Рубль
|0.363310
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.533500
|CHF
|Швейцарский франк
|29.793300
|PLN
|Польский злотый
|7.100800