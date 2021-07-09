Курс валют НБУ на 9 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 9 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 8 июля, упал на 1 коп до 27.29 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 32.32 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 4 коп до 3.63 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.53 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 29.79 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.10 за 1 польский злотый.