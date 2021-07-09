День Петра и Павла 2021: дата и традиции празднования

В июле церковь отмечает праздник одних из самых уважаемых в христианстве святых – апостолов Петра и Павла. Этот праздник также имеет названия Петров день, Петровка, Рыбный день. Петр и Павел – первоверховные апостолы в христианстве, сообщает УНИАН.

Отмечается этот праздник ежегодно 12 июля по новому стилю, или 29 июня по старому стилю. Именно 12 июля в один день оба святых приняли мученическую смерть за Иисуса Христа.

Кто такие святые Петр и Павел

Апостол Петр – это один из двенадцати апостолов и преданный ученик Христа. До знакомства с Иисусом он был женат и работал обычным рыбаком. После казни Иисуса и его вознесения на небеса продолжил проповедовать христианство. Был распят вниз головой во времена гонений на христиан.

Святой Павел сам участвовал в преследовании первых христиан и заточал их в темницы. Во время одного из путешествий услышал голос Христа и ослеп. После этого он уверовал в Бога, исцелился и принял крещение. Проповедовал христианство и создавал христианские общины. Был обезглавлен в один день с Петром.

Традиции празднования Петрового дня

Этот день называют Петровым разговением, поскольку 12 июля заканчивается Петров пост. Традиционно в этот день устраивали гулянки, хороводы, ярмарки. Крестьяне готовились к сенокосу. Накануне праздники убирали дома, а в сам Петров день не работали.

Особенно почитается этот праздник у рыболовов, ведь святой Петр происходит из рыбацкой семьи. Рыбаки молятся апостолу и просят послать хороший улов. Часто праздник встречают за рыбалкой. Верующие в этот день могут посетить храм и попросить у апостолов здоровья для родных.

Что нельзя делать в День Петра и Павла