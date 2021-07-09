Автогигант бросил вызов Tesla

Автоконцерн Stellantis, занимающий четвертое место в мире по объему выпущенных автомобилей, потратит 30 миллиардов евро до 2025 года на электрификацию своих машин, сообщает Лента.Ру.

Чтобы конкурировать с Tesla, корпорация построит пять заводов по производству аккумуляторов для электрокаров — три в Европе, два в США.

"Сейчас отличное время, чтобы перевести стрелки часов и начать новую гонку. Мы на полной скорости движемся к электрификации", — заявил гендиректор Stellantis Карлоса Тавареса.

По оценкам компании, машины с низким уровнем выбросов выхлопных газов и электромобили займут к 2023 году более 70 процентов рынка в Европе и более 40 процентов в США.

В Stellantis сообщили, что все ее 14 брендов, среди которых Opel, Peugeot, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Maserati, полностью перейдут на электродвигатели.

Stellantis образован в начале 2021 году в результате слияния итало-американского FCA (Fiat Chrysler Automobiles) и французского Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme). В год концерн производит около 8,7 миллиона автомобилей, большую часть из которых обеспечивает FCA.