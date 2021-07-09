Нафтогаз отменил один из своих тарифов

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" временно отменила месячные тарифы на голубое топливо: они стали невыгодными из-за рекордных за последние 13 лет цен на газ в Европе, сообщает Обозреватель.

Все клиенты, которые выбрали своим поставщиком госкомпанию, как и прежде будут пользоваться годовым тарифом. Его размер составляет 7,96 грн за кубометр.

До этого месячный тариф составлял 13,13 грн за куб. А с учетом, что цены на газ в Европе остаются на высоком уровне, вполне возможно, что цена на август выросла бы.

"Компания не получает заявки на смену тарифного плана и на сегодня не видит потенциальной выгоды в переходе клиентов на обслуживание по условиям "Месячного", – говорится в заявлении "Нафтогаза".

С 1 мая 2021-го, в соответствии с постановлением НКРЭКУ, все поставщики автоматически перевели своих клиентов на новые годовые тарифные планы (действует с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года). Размер месячного тарифа зависит от ситуации на европейском рынке, где цены на газ является рекордно высокими за последние 13 лет.

По состоянию на начало июля цены на природный газ в Европе продолжили свою тенденцию к росту и в среднем увеличились на почти 14% по сравнению с предыдущей неделей – с 31,8 евро/МВт*ч до 36,2 евро/МВт*ч.