В Новой Зеландии травмировались 11 человек при падении воздушного шара

В новозеландском городе Квинстаун воздушный шар опрокинулся от сильного порыва ветра, налетел на линию электропередачи и упал. Пострадало 11 человек, их госпитализировали. Двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает Корреспондент.

По информации местного издания The New Zealand Herald происшествие случилось около 10 часов по местному времени. Воздушный шар, опрокинутый порывом ветра, рухнул на землю.

Издание отмечает, что пилоту и 10 пассажирам удалось выбраться самостоятельно. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавших ушибы и переломы средней тяжести. У двух человек оказалось внутреннее кровотечение.

На месте происшествия работают полиция и аварийные службы. Из-за того, что воздушный шар налетел на линию электропередач, компания-поставщик электроэнергии отключила питание, оставив без электричества по меньшей мере 160 домов.