Эти продукты могут спровоцировать тепловой удар: что категорически нельзя есть в жару

Жара в Украине набирает обороты и синоптики прогнозируют почти целую неделю температуру воздуха выше 30 градусов тепла. В такие периоды нужно тщательно следить за водным балансом и правильным питанием, так как некоторые продукты могут спровоцировать даже тепловой удар, сообщает РБК-Украина.

Что категорически нельзя есть в жару – читайте в нашем материале ниже.

Острые специи и красный перец

В специях и кайенском перце содержится капсаицин – соединение, которое может вызвать повышение температуры тела у человека и ощущение жара. Красный перец способствует сжиганию жира, но в сильную жару стоит избегать таких продуктов.

Красное мясо

Такой продукт будет долго перевариваться в желудке, а в жару пищеварение и так замедляется, поэтому тяжелая пища может привести к вздутию и болям в животе. Если вы не можете обойтись в рационе без таких продуктов – ешьте в жару куриное мясо или нежирную рыбу.

Молочные продукты

Исключение составляет только кефир – он в жару даже полезен. А вот все остальное – обеспечит вам тяжесть в желудке на несколько часов. Одна чашка холодного латте в жару может стать причиной несварения желудка.

Сладости

Отложите все, в чем есть сахар и жиры – до более прохладных дней. Самые лучшие сладости во время летней жары – это фрукты. Сладости, особенно с ароматизаторами и консервантами – станут для вашего желудка врагом.

Мороженое

Полакомиться холодным мороженым в жару – что может быть лучше? Оказывается, это очень вредно, так как эффект прохлады держится максимум 10-15 минут, а потом ощущение жары усиливается. А объясняется это просто – организм получил порцию холода и считает что нужно снова быстро согреться. И мы начинаем нагреваться изнутри. Если очень хочется – съешьте порцию мороженого вечером, когда жара уже спадет.

Ледяные напитки

Эффект нагревания в организме срабатывает такой же, как и в случае с мороженым. Если мы постоянно пьем понемногу очень холодную воду, организм постоянно подогревает тело до нужной температуры. И есть риск заработать тепловой удар. Самая оптимальная температура – комнатная или слегка прохладная.

Мочегонные продукты

Кофе, напитки с кофеином, чай, газированные напитки, пиво, спаржа и бананы, манго и многие другие – это продукты, которые провоцируют активное выведение мочи из организма. А это значит, что мы теряем жидкость из организма в два раза быстрее в жару, так как еще и потеем. Обезвоживание приводит ко многим печальным последствиям – головокружению, обморокам, тепловому удару, расстройству сознания, сонливости, раздражительности.

Алкогольные напитки

Один из самых сильных мочегонных средств. Кроме того, алкоголь расширяет сосуды и банально "бьет в голову" – под воздействием высоких температур воздуха организм получает двойной стресс. И это сказывается еще и на сердечно-сосудистой системе и жара усиливает воздействие токсинов алкоголя на организм.

Важно!

Сместите обычный прием пищи на прохладное время суток. Не заставляйте себя обедать в самый разгар жары.

Охлаждайте организм по примеру жителей Средней Азии и Китая – горячими напитками. Они провоцируют сильное потоотделение, а с ним выходить и лишнее тепло.

Исключите из рациона все продукты с йодом – морскую капусту, йодированную соль, биологические добавки женьшеня.

Автор: Анна Шиканова