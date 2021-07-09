Чем полезен витамин D при спортивных тренировках и где его искать

Витамина D может не хватать тем, кто активно тренируется и много работает физически. Он влияет на мышечную силу, а не допускать его дефицита помогут добавки, сообщает Сегодня.

Витамины группы D нужны нам для здоровья костей и крепкого иммунитета, а еще – для мышечной силы и работоспособности. Если ваша работа связана с физическими нагрузками, вы ходите в спортзал, бегаете, то вам могут понадобиться добавки с витамином D. К такому выводу пришли испанские ученые: результат исследования опубликован в журнале Nutrients.

Почему витамин D нужен именно при большой физической активности

Медики выяснили, что дефицит витамина D очень часто встречается как у спортсменов-любителей, так и профессиональных спортсменов. А возникает это из-за адаптации организма к упражнениям.

Дефицит витамина D ведет к тому, что риск травм и окислительного стресса повышается. Недостаток витамина D негативно влияет на мышечную силу и работоспособность, причем как у молодых людей, так и у более взрослых и пожилых.

Всем ли спортсменам нужно принимать витамин D?

В исследовании сказано, что добавки с витамином D нужны при явном дефиците в организме этого элемента. А определяется этот дефицит с помощью специального анализа крови. Доза витамина для спортсменов и активных людей по-прежнему остается спорным вопросом, поэтому принимать такие добавки нужно под руководством личного тренера или врача.

А где еще искать витамин D, кроме пищевых добавок?

Холекальциферол, витамин D-3 синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей, и немного поступает в организм человека с пищей.

Из продуктов витамином D больше всего богата жирная морская рыба.

Эргокальциферол или витамин D-2 может поступать только с пищей. Особенно богаты витаминами группы D жирная морская рыба, яичные желтки, сливочное масло, твердые сыры, козье молоко.