Украина ожидает 7 млн ​​доз вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения рассчитывает на поставку за июль 7 млн доз вакцины против COVID-19, сообщает Левый берег.

"На протяжении июля мы ожидаем поставку еще около 7 млн ​​доз вакцины. Поэтому в принципе будем делать все возможное, чтобы нарастить дополнительные темпы", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в Украине сделано почти 105 000 прививок, и эта цифра не является пределом способности украинской системы здравоохранения.

Министр отметил, что сейчас Минздрав готовится к потенциальной возможности роста заболеваемости коронавирусом. Он также призвал граждан воспользоваться летним периодом, когда уровень заболеваемости низкий, и пройти прививки.

Напомним, после почти миллиона введенных доз вакцин от коронавируса зафиксирован 1436 сообщений об осложнениях вследствие прививки. Эта цифра составляет менее 1% от общего количества вакцинаций .