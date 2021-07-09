Мировые цены на продовольствие снизились впервые за год

Индекс цен на продовольствие в мире в июне составил 124,6 пункта, он вырос на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Коммерсант.

К маю показатель снизился на 2,5%. Снижение индекса произошло впервые за 12 месяцев.

Индекс цен на продовольствие в мире рассчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Снижение показателя в июне связано с падением цен на растительные масла, зерно и молочные продукты. Цены на сахар и мясо выросли.

По итогам мая рост цен на продукты стал рекордным за последнее десятилетие. Среднее значение индекса продовольственных цен в мае, по уточненным данным, составило 127,8 пункта. Это почти на 40% выше показателя мая прошлого года.