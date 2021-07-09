Украинский Ан-124 "Руслан" осуществил интересную перевозку

"Авиалинии Антонов" в начале июля осуществили уникальную перевозку трех пожарных автомобилей общей массой 63 т, сообщает Автоцентр.

Украинские гиганты Ан-124 “Руслан” перевозят различные тяжеловесные грузы по всему миру. На днях компания “Авиалинии Антонов” с помощью Ан-124-100М-150 осуществила транспортировку трех пожарных автомобилей Rosenbaurer Panther с Ближнего Востока в одну из стран Центральной Азии, пишет antonov.com

Каждая из аэродромных пожарных машин Rosenbaurer Panther на шасси 6х6 весит 21 т (в ненагруженном состоянии) и имеет габаритную длину 12 м.

В результате, все три автомобиля общим весом 63 т и суммурной длиной 36 м заняли весь, довольно внушительный размеров грузовой отсек “Руслана”.

Отметим, что две подобных пожарных машины Rosenbaurer Panther сегодня работают в аэропорту “Борисполь”.

Каждая из них перевозит 14,5 т огнегасящих средств и оснащена насосом производительностью 152 л в сeк. 700-сильный двигатель разгоняет машину до 80 км/ч всего за 30 сек., а максимальная скорость достигает 120 км/ч.

Кстати, в середине июня “Авиалинии Антонов” с помощью Ан-124 “Руслан” выполнили ещё одну интересную перевозку. Из Польши на Филиппины были доставлены пять вертолётов S-70i Blach Hawk, каждый из которых весит 5,6 т и имеет длину 19,76 м.

Отметим, что “Авиалинии Антонов” эксплуатируют семь самолётов Ан-124 “Руслан”, в том числе два модели 150 грузоподъемностью по 150 т. В авиапарке также имеются самый большой самолёт с турбореактивным двигателем Ан-22 (полезная нагрузка 60 т) и, конечно же, гордость Украины – самый большой транспортный самолёт в мире, Ан-225 “Мрія” грузоподъемностью до 250 тонн!