Медведчуку продлили домашний арест

Медведчуку продлили домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене, сообщает РБК-Украина.

Медведчука оставили под домашним арестом до 7 сентября.

Нардепа подозревают в:

  • покушении на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передаче российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук передал сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинской деятельности (Медведчука подозревают в намерении создать инфраструктуру влияния через украинцев, работающих в РФ).

Напомним, 13 мая суд избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного ареста.

Новости

analytics