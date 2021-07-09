Медведчуку продлили домашний арест
Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене, сообщает РБК-Украина.
Медведчука оставили под домашним арестом до 7 сентября.
Нардепа подозревают в:
- покушении на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
- передаче российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук передал сведения о секретном подразделении украинской армии);
- антиукраинской деятельности (Медведчука подозревают в намерении создать инфраструктуру влияния через украинцев, работающих в РФ).
Напомним, 13 мая суд избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного ареста.