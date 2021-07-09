В Украине может возникнуть дефицит дизельных б/у автомобилей

На украинской вторичке может возникнуть дефицит дизельных автомобилей, которые импортируются из Европы. Причина тому – появление повышенного спроса на такие машины в Германии, сообщает АвтоПортал.

Дело в том, что ФРГ – самый большой автомобильный рынок Европы и любые изменения на нем могут напрямую сказаться на Украине. Немецкие СМИ сообщают, что в последнее время на их рынке сложилась парадоксальная ситуация: вовсю растут продажи новых электромобилей, а вот на вторичке наблюдается противоположная картина – в тренде сейчас «грязные» машины.

Дело в том, что среднестатистический немецкий покупатель на самом деле далек от концепции электромобилей. Мало того, несмотря на различные субсидии и льготы, покупка нового электромобиля дорогое удовольствие для жителя Германии. Кроме того, не стоит забывать о так называемом экономическом беспокойстве, вызванное пандемией коронавируса. Иными словами, львиная доля немцев не готова опостушить свои карманы или даже брать кредит на приобретение «зеленой» машины – сейчас потребители заинтересованы в простых экономичных решениях для дальних поездок, коими и являются дизельные авто с пробегом.

Это же подтверждают и цифры: по данным правительства Германии, за последний месяц спрос на б/у авто увеличился в стране в 4,5 раза! В то же время издание focus.de сообщает, что интерес к дизельным машинам в интернет вырос на 19%, эту же тенденцию фиксирует и популярная площадка по продаже авто mobile.de – наряду с дизелями, по ее данным, рост популярности наблюдается среди автомобилей среднего класса в целом и в сегменте… спорткаров.

Высокий спрос, разумеется, также влияет на рост цен. В среднем стоимость подержанным авто в Германии выросла на 13% по сравнению с июнем 2020 года.