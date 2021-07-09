Новый Kia Sportage вызвал огромный ажиотаж на рынке

Несколько дней назад марка Kia дала «зеленый свет» новому Sportage 5. Как ни странно, кроссовер пятого поколения оказался очень востребованным – местный рынок уже «взорван».

По данным производителя, спустя 24 часа после начала приема предзаказов Kia Sportage 5 в родной Южной Корее на новинку поступило 16 078 заявок. Это абсолютный рекорд в сегменте среднеразмерных кроссоверов корейского производства.

В Киа считают, что новый Спортедж стал хитом во многом благодаря своему салону, который не имеет аналогов. Судя по всему, покупателей вдохновил необычный изогнутый дисплей, который разделен на два 12-дюймовых блока (один из них – цифровая приборная панель, второй – тачскрин мультимедиа).

Впрочем, внешний вид Спортеджа также заметно эволюционировал – с прошлой генерацией он вообще не имеет ничего общего.

Отметим, что пока Sportage 5 представлен только в Южной Кореи. Цены на новинку там стартуют от 22 тыс. долларов. Покупателям предложено две версии: бензиновая с мотором 1.6 (180 л.с., 264 Нм) и дизельная с 2,0-литровым агрегатом (186 л.с., 416 Нм). Оба двигателя – турбированные «четверки».

В дальнейшем у нового Спортейджа появится еще несколько моторов (в том числе, для других рынков), а также гибридная силовая установка и plug-in привод.

Кстати, впервые у Sportage будет несколько вариантов… кузова. Так, для Азии и Америки предназначена удлиненная версия, тогда как в Европу приедет стандартный вариант (его покажут ближе к осени).