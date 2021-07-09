Население автоматически переведут к поставщику газа "последней надежды"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, которое обеспечивает автоматический переход потребителей газа к поставщику "последней надежды" – ГК Нафтогаз Украины, сообщает Экономическая правда.

Принятым решением предусматривается автоматическая поставка природного газа поставщиком "последней надежды" производителям тепловой энергии в условиях, когда производитель тепловой энергии остался без поставщика или у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация для нужд производителя тепловой энергии.

Решение вступает в силу 1 августа этого года.